Москва, 24 декабря, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Свои поздравления с днем рождения направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву президент России Владимир Путин. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин на встрече в 2019 году

«Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также российский лидер отметил личный вклад Алиева в упрочение стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном и указал, что он рассчитывает на то, что в результате совместных усилий взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех уровнях будут развиваться дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с 50-летием со дня учреждения Института ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН).