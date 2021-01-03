Москва, 3 января, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В 2021 году ситуация на туристическом рынке может развиваться по трем основным сценариям — пессимистичному, средне-оптимистичному и оптимистичному, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

По прогнозам АТОР, все три сценария будут сопровождаться ростом цен. При пессимистичном сценарии эконом-сегмент будет держать цены на прежнем уровне.

В средне-оптимистичном и оптимистичном сценариях, соответственно, общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10−15% и 5−10% соответственно.

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