Брюссель, 24 декабря, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Первые вакцины от COVID-19 отправлены одновременно во все страны Евросоюза, заявила 24 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Я тронута тем, что вижу, что первые вакцины от COVID-19 отправлены во все страны ЕС одновременно», — написала она в своём Twitter.

Глава ЕК подчеркнула, что первые жители ЕС будут вакцинированы через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19 совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.

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