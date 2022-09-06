Ярославль, 24 декабря, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году прошёл конкурс на создание лучшего проекта молодежного пространства. Пять победителей получили по 1 миллиону рублей на оборудование современных мест для молодёжи. Конкурс стал частью регионального проекта «Молодежь Ярославии», реализуемого при поддержке Правительства Ярославской области и при участии ПАО «Славнефть ЯНОС». Организаторами конкурса выступили «Дворец молодежи» совместно с департаментом по физкультуре, спорту и молодежной политике региона.

Молодёжное пространство

Из 14 проектов молодежных учреждений Ярославской области было отобрано пять лучших. Реализация первых проектов уже завершена. Обновленные молодёжные центры «Красный перевал-1» в Ярославле и «Социальное агентство молодежи и спорта» в Некоузском районе уже начали прием посетителей.

Все проекты сделаны с учетом пожеланий самих юношей и девушек. Пространства разделены на различные локации: творческую (для проведения выставок и презентаций), обучающую (для проведения мастер-классов и семинаров), зону отдыха, свободного общения и настольных игр. В ходе реализации проекта прошли капитальные ремонты помещений, приобретено звуковое, световое, компьютерное и медиа-оборудование, новая современная мебель.

«Мы все, коллектив центра, молодежь безумно рады победе в конкурсе! Теперь наш молодежный центр стал современным и еще более уютным. В нашем районе ничего подобного еще не было. Ребята с огромным удовольствием идут к нам в учреждение, они знают, что это все сделано для них, это их место, точка притяжения, кипения мыслей и идей. И, что важно для нас, педагогов, мы смогли увести подростков с улицы и занять их делом», — рассказала директор МУ «Социальное агентство молодежи и спорта» Некоузского муниципального района Полина Старцева.