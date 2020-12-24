Москва, 24 декабря, 2020, 11:58 — ИА Регнум. По итогам 2020 года продажи подержанных автомобилей в России вырастут на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают специалисты агентства «Автостат».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Парковка

Так, по прогнозу экспертов агентства, в 2020 году на вторичном авторынке РФ будет продано 5,45 млн экземпляров машин с пробегом. Отмечается, что авторынок подержанных автомобилей в России более стабильный по сравнению с первичным.

Так, в первом квартале в России было продано на 6% больше подержанных машин, чем за тот же период 2019 года. Второй квартал для вторичного авторынка страны завершился падением в 29%, а вот в третьем квартале реализация автомобилей с пробегом выросла на 15%.

По прогнозам специалистов агентства, в четвертом квартале также ожидается рост вторичного авторынка — на 9%.

Ранее был представлен прогноз L'Observatoire Cetelem, согласно которому продажи автомобилей на мировом рынке в 2020 году сократятся на 17%.

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