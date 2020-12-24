Махачкала, 24 декабря, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Количество зарегистрированных в Дагестане случаев заражения новым коронавирусом, по данным на 11:10 24 декабря, превысило 22,3 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике выявили 157 носителей инфекции, что на один меньше, чем днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Дагестане выздоровели 135 пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили почти 19,2 тыс. человек, или около 85,8% лиц с подтвержденным диагнозом. Умерли в регионе 1084 носителя инфекции, шестеро из них скончались за предыдущий день.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Дагестане действует режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. При этом школы и детские сады в республике работают в обычном режиме, а вузы частично перевели студентов на дистанционное обучение.

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