Москва, 24 декабря, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Закон о дистанционном образовании предназначен на случай жёсткого карантина, пандемии и аналогичных форс-мажорных обстоятельств. Об этом 24 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в Совете Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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"Этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жёсткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован», — заявила Матвиенко.

Кроме того, дистанционное образование позволит расширить инклюзивность образования.

«Давно об этом говорим. В ряде школ это используется, но не везде. Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями, дети, которые не могут посещать школы, могли проходить полноценное обучение через дистанционный режим», — продолжила она.

Законопроект о дистанционном образовании, который находится на рассмотрении Госдумы, вызвал резонанс.