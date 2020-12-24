Ярославские коммунисты не исключают митингов против транспортной реформы
Ярославль, 24 декабря, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев зовёт ярославцев на «общественную публичную площадку для выработки согласованных действий против необдуманной транспортной реформы в городе». Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.
На этом этапе коммунисты хотят стать посредниками между недовольными реформой жителями и властью, но не исключают и протестных акций.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы реформы общественного транспорта вызвали большой резонанс в городе. Многих жителей возмущает планируемая отмена популярных маршрутов и планы мэрии организовать движение с пересадками. Мэрия уверяет, что жители от перемен только выиграют.
Первая встреча с общественностью состоится 29 декабря в помещениях областного комитета КПРФ.