Ярославль, 24 декабря, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев зовёт ярославцев на «общественную публичную площадку для выработки согласованных действий против необдуманной транспортной реформы в городе». Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Александр Воробьев

На этом этапе коммунисты хотят стать посредниками между недовольными реформой жителями и властью, но не исключают и протестных акций.

«Мы на себя берем разговор с общественностью, чтобы через депутатов можно было доносить требования общественности для отработки вопроса и, если требуется, привлекать к каким-то другим действиям общественность, которая выражает свое недовольство. Эти действия мы обсудим с людьми. Посмотрим, как власть отреагирует на предложения людей. Настрой у людей — обращаться в суды. Какие будут действия — обращения в правоохранительные органы, вышестоящие инстанции, публичные акции — это зависит от предложения людей и их готовности к действиям», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы реформы общественного транспорта вызвали большой резонанс в городе. Многих жителей возмущает планируемая отмена популярных маршрутов и планы мэрии организовать движение с пересадками. Мэрия уверяет, что жители от перемен только выиграют.

Первая встреча с общественностью состоится 29 декабря в помещениях областного комитета КПРФ.