Москва, 24 декабря, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Вторая волна COVID-19 в России началась в результате заболеваний внутри страны, а не из-за завозных случаев, заявил 24 декабря заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Георгий Базыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

"Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России, — сказал он в беседе с РИА Новости. — Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия, и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, получившая название A701V, была выявлена в Малайзии.

Кроме того, национальный институт здравоохранения Португалии обнаружил в ходе второй волны COVID-19 три новых разновидности коронавирусной инфекции.

Ранее новый штамм коронавируса выявили в Великобритании и Южно-Африканской Республике. В связи с этим ряд стран ограничил авиасообщение с этими государствами. Тем не менее пока никаких подробных данных о новом штамме SARS-CoV-2 не сообщается.

Читайте также: В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное число пациентов