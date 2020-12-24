Ярославль, 24 декабря, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Ещё 5 жителей Ярославской области скончались от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Общее число жертв пандемии составило 164 человека. За последние сутки тестирование выявило 193 новых заражений, что является повторением декабрьского максимума. Выздоровели за сутки 189 человек.

Власти просят жителей области соблюдать меры безопасности, направленные на предотвращение распространения заболевания.