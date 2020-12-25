Президент РФ Владимир Путин 24 декабря подвёл итоги работы правительства за 2020 год и провёл заседание возглавляемого им попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Также в состав этого совета входят вице-премьер Татьяна Голикова, председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова и ряд других персон. Последнее заседание попечительского совета МГУ состоялось 23 января 2019 года. Тогда глава государства и участники встречи обсудили промежуточные итоги реализации программы развития вуза, дальнейшие шаги по повышению конкурентоспособности университета, а также участие учебного заведения в передовых научных исследованиях. ИА REGNUM ведёт трансляцию об этих событиях. Читайте также: Путин провел заседание попечительского совета МГУ

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

12:57 24.12.2020 Началось заседание правительства России. Оно проходит в режиме видеоконференции.

12:58 24.12.2020 Глава правительства Михаил Мишустин говорит, что вакцинация от коронавируса продолжится в новогодние праздники.

12:58 24.12.2020 Свыше 13 000 000 семей с детьми уже получили новогодние президентские выплаты — Михаил Мишустин.

12:59 24.12.2020 Информируйте людей о том, что нужно сделать, чтобы получить президентские выплаты на ребёнка — Михаил Мишустин.

13:00 24.12.2020 Важно, чтобы уже в начале года люди знали, каких национальных целей развития можно ожидать, почувствовали улучшение — Мишустин.

13:00 24.12.2020 Мы обеспечим бесплатный доступ к социально значимым российским интернет сервисом — в рамках эксперимента, сказал Михаил Мишустин.

13:01 24.12.2020 Речь идёт о порталах для детей, их родителях, информационных и развлекательных страницах — Михаил Мишустин.

13:01 24.12.2020 В повестке стоят также поправки, которые корректируют законодательство в сфере недропользования.

13:02 24.12.2020 Мы рассмотрим инвестиционную программу развития железных дорог.

13:03 24.12.2020 Особое внимание будет уделено в Ильино развитию пригородных перевозок, чтобы у людей была возможность максимально комфортно добраться до необходимого населённого пункта — Михаил Мишустин.

13:03 24.12.2020 Президент России Владимир Путин сегодня, 24 декабря, в режиме видеоконференции пообщается с правительством и даст оценку его работе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин 24 декабря даст развёрнутую оценку работе правительства РФ

13:03 24.12.2020 Общий объем инвестиционной программы РЖД на три года превышает 2 триллиона рублей.

13:09 24.12.2020 Путин проведёт по видеосвязи финальную встречу с правительством в 2020 году. «Как всегда президент даст развёрнутую оценку работе кабинета министров», — Песков.

13:10 24.12.2020 Правительство России подготовило документы по вчерашнему поручению президента удвоить выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом в новогодние праздники. «Повышенную специальную социальную выплату уже в январе получат врачи и медсестры, все те, кому она положена. Сейчас на этих людях огромная ответственность. Они оказывают медпомощь больным коронавирусом и делают это практически круглосуточно», — Михаил Мишустин.

13:10 24.12.2020 Работающие с коронавирусом врачи получают двойные выплаты за новогодние праздники уже в январе — Мишустин.

13:12 24.12.2020 Заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова проведет 24 декабря с использованием видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом 24 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин 24 декабря проведет заседание попечительского совета МГУ — Песков

13:16 24.12.2020 Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Цитата из трансляции.

13:24 24.12.2020 Правительство направит 5 млрд руб на поддержку производителей муки и хлеба, чтобы частично компенсировать затраты на закупку зерна. «Рассчитываем, что эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди покупают практически ежедневно», — Михаил Мишустин.

13:25 24.12.2020 21 января 2020 первое заседание правительства Мишустина — 24 декабря 2020 итоговое заседание правительства Мишустина.

13:42 24.12.2020 Заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 23 января 2019 года. kremlin.ru.

14:01 24.12.2020 Путин поприветствовал председателя правительства России Михаила Мишустина и поздравил с наступающими новогодними праздниками, поблагодарив за работу.

14:02 24.12.2020 Мы столкнулись с реальной угрозой жизни и здоровью десятков тысяч наших граждан — Путин. Становится видно, кто чего стоит на самом деле.

14:03 24.12.2020 Никто руки не опустил, это очевидно, наоборот, вы сохранили самообладание, хладнокровие (Путин — правительству).

14:03 24.12.2020 Большинство членов правительства показали высокую компетентность — Путин.

14:04 24.12.2020 Были созданы новые стимулы для поддержки жилищного строительства — Путин.

14:04 24.12.2020 Мы не допустили критического спада, который бы отбросил экономику далеко назад — Путин.

14:05 24.12.2020 Самое главное — в целом могли решить вопрос о защите людей — Путин.

14:05 24.12.2020 Правительству пришлось работать в 2020 году в крайней сложных и необычных условиях. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России. Об этом: Путин поздравил министров с Новым годом и поблагодарил

14:06 24.12.2020 Путин — правительству: увеличилась скорость принятия решений, вы стали работать даже лучше, чем могли.

14:07 24.12.2020 Необходимо восстановить экономику в полном объеме, занятость — как мы и договаривались. Путин — правительству.

14:07 24.12.2020 Люди оценивают деятельность правительства и власти в целом по тому, что происходит в их реальной жизни — Путин.

14:08 24.12.2020 Нам нужно действовать максимально собранно и ответственно, не складывать свои ошибки на сложности текущего периода — Путин.

14:09 24.12.2020 Нужно сделать так, чтобы все наши действия отвечали интересам людей — Путин.

14:09 24.12.2020 Масштабные задачи не могут не вдохновлять, они требует новых подходов и решений — Путин.

14:10 24.12.2020 Путин — правительству: хотел бы ещё раз поблагодарить вас за работу и пожелать вам крепкого здоровья — сейчас это актуально.

14:10 24.12.2020 Правительство России смогло достаточно эффективно справиться с вызовами эпидемии коронавируса. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России. Об этом: Правительство прошло 2020 год в целом достойно — Путин

14:11 24.12.2020 Ваша поддержка помогает нам решать задачи и добиваться результатов, вы оказали нам высокое доверие: Михаил Мишустин — Путину.

14:11 24.12.2020 Михаил Мишустин пообещал постараться выполнить все задачи и национальные цели, которые поставил президент России Владимир Путин.

14:14 24.12.2020 Заседание правительства РФ. Цитата из трансляции.

14:16 24.12.2020 Правительство России в 2020 году показало высокую управленческую эффективность. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России. Об этом: Путин рассказал, как шла работа с правительством на фоне пандемии

14:18 24.12.2020 Путин отменил каникулы для членов правительства: «У нас с вами работа непрерывного цикла. Все будут в домашней обстановке встречать Новый год, но ситуация непростая, поэтому рассчитываю, что вы всегда в строю, всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось».

14:22 24.12.2020 В России удалось не допустить критического спада экономики, заявил 24 декабря президент страны Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России. Читайте подробнее: В России удалось не допустить критического спада экономики — Путин

14:23 24.12.2020 Правительство не должно списывать свои ошибки на сложности текущего периода эпидемии коронавируса. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на итоговом совещании с правительством России. Читайте также: Испытания открывают новые возможности развития — Путин об итогах 2020 года

14:26 24.12.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил президента Владимира Путина с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством. «Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает всё необходимое, чтобы это доверие оправдать, и чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации», — обратился Мишустин к президенту во время совещания в режиме видеоконференции. Подробности в материале: Мишустин поздравил Путина с наступающими праздниками

14:41 24.12.2020 Прежде всего Владимир Путин остановился на итогах программы развития МГУ.

14:41 24.12.2020 Президент России Владимир Путин начал заседание попечительского совета МГУ, поздравил всех с праздниками.

14:42 24.12.2020 Владимир Путин отметил, что значительно расширилась университетская инфраструктура — социальная, учебная, цифровая.

14:42 24.12.2020 Путин: сегодня МГУ без преувеличения является одной из системообразующих площадок.

14:43 24.12.2020 Важно, что вы всегда с душой относитесь к своей благородной миссии попечителей и всегда готовы откликнуться — Путин.

14:44 24.12.2020 Путин: конечно, требует особого внимания дальнейшее развитие современного обустройства университетской среды.

14:45 24.12.2020 Идея организации в МГУ территории инновационного развития была выдвинута ректором ещё в 2013 году — Путин.

14:46 24.12.2020 Не всегда удавалось решить возникающие вопросы так, как этого хотелось бы — Путин.

14:48 24.12.2020 И средств бюджета Москвы выделено более 10 миллиардов рублей на объекты научно-технологического центра МГУ — Путин.

14:48 24.12.2020 Доверие граждан — это самое ценное, чем может обладать руководитель любого уровня. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 24 декабря на предновогодней встрече с членами правительства, проходившей в режиме видеоконференции. «Мы должны дорожить этим», — подчеркнул Путин. Читайте подробнее: Путин назвал самую большую ценность для любого руководителя

14:50 24.12.2020 Путин поблагодарил весь профессорско-преподавательский состав, в том числе МГУ, за то, что в период пандемии они обеспечили устойчивость и непрерывность учебного процесса.

14:51 24.12.2020 Президент России Владимир Путин на итоговом совещании с правительством РФ. Цитата из трансляции. kremlin.ru.

14:51 24.12.2020 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова смог упрочить свою роль в качественного одного из ведущих интеллектуальных центров мира. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ. Об этом: Путин оценил итоги развития МГУ за прошедшие десятилетия

14:53 24.12.2020 Владимир Путин объявил наступающий 2021 г. годом науки и технологий.

15:01 24.12.2020 Инновационный центр МГУ «Воробьевы горы» должен обеспечить России конкурентоспособные, коммерчески успешные разработки. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Попечительского совета МГУ. Читайте также: Путин указал, что надо строить на Воробьёвых горах для МГУ в первую очередь

15:01 24.12.2020 Путин отметил, что ситуация в этом сложном, непростом году была напряжённой, однако системная и слаженная работа была организована в короткие сроки. Растерянности при столкновении с трудностями не было, никто не опустил руки, все сохранили хладнокровие, самообладание и работоспособность в условиях больших нагрузок. «Подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно», — сказал российский лидер. Об этом: Путин назвал достойной работу правительства России в 2020 году

15:09 24.12.2020 Вызовы эпидемии наглядно продемонстрировали значение науки и высоких технологий для общественной безопасности и общественного развития. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Попечительского совета МГУ. Подробности в материале: Путин предложить объявить 2021 год годом науки и технологии

15:12 24.12.2020 Первые объекты технологической долины МГУ могут быть запущены в ближайшие полтора-два года, для этого есть все возможности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 декабря на заседании Попечительского совета МГУ. Читайте также: Путин назвал примерные сроки запуска технологической долины МГУ

16:28 24.12.2020 Заседание Попечительского совета МГУ. Цитата из трансляции. kremlin.ru

17:29 24.12.2020 Президент России Владимир Путин на заседании Попечительского совета МГУ. Цитата из трансляции. kremlin.ru

18:24 24.12.2020 В РФ в уходящем году удалось обеспечить стабильность макроэкономических показателей, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, посвящённого итогам 2020 года. «Продолжено осуществление знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы для поддержки жилищного строительства. Придумали ипотеку 6,5 процента: и людям помогли, и стройку поддержали. Для ускоренного развития туристической отрасли тоже придумали инструменты, которые в целом работают. Их нужно ещё развивать, конечно, это очевидно. Но в целом такой путь развития отрасли, поддержки отрасли найден», — приводит слова Путина его пресс-служба.

19:25 24.12.2020 «Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад, это тоже совершенно очевидная вещь, смогли сохранить наши ведущие отрасли, и не просто сохранить, а выработали определённые системные меры поддержки практически каждой отрасли. И самое главное — в целом смогли решить вопрос о защите людей. Здесь не буду всё перечислять, но мер много», — заявил Путин в ходе заседания с членами правительства.

20:33 24.12.2020 В уходящем году правительство РФ увеличило скорость принятия решений, заявил Владимир Путин на встрече с министрами. «Вы подхватили глобальную технологическую волну и стали более активно применять передовые разработки, в том числе алгоритмы искусственного интеллекта. На их основе уже выстроен дистанционный механизм предоставления целого ряда госуслуг, оказания поддержки гражданам. И люди это уже чувствуют, я это вижу. Имеется в виду и организация прямых выплат семьям с детьми», — сообщил Путин.

21:32 24.12.2020 Итоговое совещание Владимира Путина с правительством РФ. Цитата из трансляции. kremlin.ru

22:41 24.12.2020 Заседание правительства РФ. Цитата из трансляции. government.ru

07:19 Напомним, Владимир Путин 24 декабря провёл традиционную предновогоднюю встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Заседание попечительского совета МГУ под председательством главы государства также прошло в режиме видеоконференции.

08:14 Владимир Путин подчеркнул, что возрос авторитет МГУ среди ведущих интеллектуальных центров мира, возросла привлекательность вуза для международного сотрудничества.

09:38 Итоговое совещание Владимира Путина с правительством РФ. Цитата из трансляции. kremlin.ru.

10:47 Владимир Путин назвал МГУ «флагманом отечественной высшей школы».