Барнаул, 24 декабря, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передумал и объявил 31 декабря 2020 года выходным днём. Об этом сообщает сегодня, 24 декабря, пресс-служба краевого правительства.

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Напомним, в 2019 году алтайский губернатор также отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом. Теперь решение принято: 31 декабря 2020 года не выйдут на работу с сохранением денежного содержания алтайские гражданские служащие органов исполнительной власти. Всем остальным органам Виктор Томенко тоже рекомендует объявить последний день 2020 года оплачиваемым выходным.

По словам главы региона, 31 декабря и так всегда предпраздничный день, «люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты, кто-то берет отгул, кто-то — отпуск. Это же привычное дело, что 31-е — рабочий день».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы сделать 31 декабря выходным днём. Но в отличие от ряда других глав российских регионов, в Алтайском крае нерабочим 31 декабря объявили только после того, как инициативу в ходе заседания Госсовета поддержал президент РФ Владимир Путин.

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Комментируя сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM, алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв сказал, что у глав регионов теперь два пути:

«Первый: всё-таки сделать 31 декабря выходным днём, и на позитивной волне жители особо губернаторов критиковать за непоследовательность не будут. Второй: пойти до конца и не послушать президента. Что тоже неправильно».

«Предложение руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Ивановича Неверова было поддержано Владимиром Владимировичем Путиным. Руководителям субъектов Федерации было рекомендовано принять решения на своем уровне, а в следующем году этот вопрос будет урегулирован федеральным законодательством», — пояснил сегодня, 24 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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