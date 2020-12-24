В США вводят новые требования для импортёров алюминия
Вашингтон, 24 декабря, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Импортеров алюминия в США обяжут получать специальные лицензии для защиты интересов американских производителей. Такое требование предписано системой мониторинга и анализа импорта алюминия (AIM), о создании которого на днях объявило министерство торговли США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Как пояснил глава ведомства Уилбур Росс, новая программа позволит минторгу и общественности лучше выявлять потенциальные транзитные перевозки и уклонения от правил с использованием алюминиевой продукции, помогая гарантировать, что отечественные производители смогут конкурировать на равных условиях.
Новые правила вступят в силу с 25 января 2021 года. С этого момента импортерам необходимо будет получить «бесплатную автоматическую импортную лицензию». Для этого компании должны будут сообщить объём ввозимого товара, его стоимость, страну происхождения.
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В ведомстве напомнили, что в сентябре началось создание аналогичной системы мониторинга импортеров стали.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года президент США Дональд Трамп отменил пошлины на импорт алюминия из Канады.