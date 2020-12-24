Москва, 24 декабря, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Совсем не имеют никаких сбережений 40% жителей России, чаще об этом говорят люди старше 45 лет (46%). Такие данные опроса приводит рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Pxhere.com Денег нет...

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Их тех, у кого есть какие-либо сбережения, 14% смогут прожить на них менее месяца, 20% в случае потери доходов продержатся на своих сбережениях 1−3 месяцев, еще 12% — от трех месяцев до полугода.

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Хватит сбережений на полгода-год в случае потери работы и зарплаты 7% опрошенных, сообщили, что более чем на год — также 7%.

Опрос проведен 18 ноября — 18 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 441 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, свободные деньги лучше хранить в банке, в этом уверены 36% жителей России. 46% считают, что следует их забрать.

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