Благовещенск, 24 декабря, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В Амурской области зафиксированы цены на сахар и подсолнечное масло. В некоторых районах они немного выше, чем в других — это связанно с отдалённостью территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития и внешних связей региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Подсолнечное масло

Читайте также: На Камчатке сахар продаётся по цене 110 рублей за кг

Стоимость одного килограмма сахара по Амурской области не должна превышать 62 рублей, а в шести северных территориях — 64,4 рубля. Стоимость литра подсолнечного масла зафиксирована на уровне 125,1 рубля для всех районов Приамурья, за исключением северных. В отдалённых территориях масло разрешили продавать по цене не выше 133,1 рубля за литр.

К северным территориям в Амурской области относятся города Тында и Зея, Тындинский, Зейский, Селемджинский и Сковородинский районы.

Представители крупных торговых сетей подписывают с правительством Амурской области соглашения о фиксации цен.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар (на уровне 46 рублей за кг) и подсолнечное масло (110 рублей за литр) действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут местные власти.