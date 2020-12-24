Серпухов, Московская область, 24 декабря, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Московской области перестала работать последняя свалка — полигон твёрдых бытовых отходов «Лесная» в Серпуховском городском округе, сообщает 24 декабря телеканал «360».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Днём ранее также закрыли мусорный полигон «Озёры». Таким образом, на территории Московской области не осталось легальных городских свалок.

Для переработки мусора в регионе возводится инфраструктура по переработке отходов, действуют мусоросжигательные заводы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал закрыть все свалки в регионе до конца 2020 года. Проводится работа и по ликвидации нелегальных свалок.