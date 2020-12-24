Стокгольм, 24 декабря, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции ведется настоящая охота за новым вариантом коронавируса SARS-CoV-2, ранее обнаруженным на территории Великобритании. В лаборатории Агентства общественного здравоохранения поступают анализы с образцами вируса со всех регионов Швеции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Мы пытаемся обнаружить британский штамм, но это могут быть и другие мутации», — заявила микробиолог Миа Бриттинг, работающая в ведомстве.

Как сообщают журналисты, к настоящему времени на территории Швеции не было выявлено ни одного случая заражения британским штаммом коронавируса. Однако Агентство общественного здравоохранения не прекращает свою работу по отслеживанию различных разновидностей коронавируса, циркулирующих на территории страны.

В самом ведомстве подчеркивают, что существующие на сегодняшний день тесты позволяют указывать на изменения структуры SARS-CoV-2.