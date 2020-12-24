Киев, 24 декабря, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Прокуратура Киевской области передала в суд обвинительный акт по делу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Michał Józefaciuk Леонид Кожара

«Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанёс потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте», — сказано в сообщении.

Материалы досудебного расследования переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Леонид Кожара подозревается в убийстве предпринимателя Старицкого. Бывший дипломат вышел из СИЗО под залог.