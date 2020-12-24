Москва, 24 декабря, 2020, 10:45 — ИА Регнум. На валютном и нефтяном рынках наблюдается сохранение осторожного оптимизма, казалось бы, прерванного в начале недели сообщениями о новом штамме коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Но к окончанию недели страхи уменьшились. И оказалось в результате, что они просто локально отрезвили, выровняли котировки рисковых активов после их избыточного роста в начале декабря.

Цена нефти вновь поднимается выше $51 за баррель Brent. Этому способствовали и вышедшие накануне данные о том, что запасы нефти в США сократились на 0,6 млн баррелей.

Индекс доллара USDX, возросший было в начале недели к 91 пункту, 24 декабря опускается до 90,1 п.

На рынок воздействует и то, что 24 декабря — последний и короткий торговый день перед рождественскими праздниками. Высокой активности нет, значимой статистики и событий не предполагается.

В таких условиях и рубль показывает слабое движение на укрепление, котировки доллара к нему отошли вниз от максимума недели около 76 руб. Актуальный ценовой коридор на сегодняшний день — 74,70 — 75,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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