Москва, 24 декабря, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В России утверждены правила льготного кредитования резидентов Арктической зоны, сообщает 24 декабря сайт правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отрасли, представители которых получат льготные кредиты, будут определены президиумом Госкомиссии по развитию Арктики. Исключением станет добыча полезных ископаемых, а также заготовка леса и рыболовство.

Стоимость инвестиционного проекта, подпадающего под льготные правила, должна составлять от 10 млн до 2,5 млрд рублей. При этом верхняя планка может быть поднята до 5 млрд рублей, если реализацией занимаются сразу несколько компаний, претендующих на кредит. Бизнес должен вложить не менее 30% собственных средств и создать новые рабочие места.

«Ставка по льготному кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка (на данный момент 4,25%*1,5 = 6,375%), но не меньше чем 2% годовых», — говорится в информации.

Подчёркивается, что для получения льготного кредита необходим статус резидента Арктической зоны.