Калуга, 24 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев 23 декабря на встрече с журналистами региональных СМИ подвёл предварительные итоги уходящего 2020 года. Среди затронутых тем — пандемия, бизнес, выполнение наказов избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского областного парламента.

Zskaluga.ru Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев на встрече с журналистами.

По словам спикера Заксобрания из-за пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, наряду с бизнесом пострадал и бюджет. Несмотря на это, в 2020 году 280 млн рублей были направлены на помощь предпринимательству. В дальнейшем формы поддержки будут расширяться. Среди них: льготные налоговые режимы, снижение ставок по аренде муниципального имущества, где не требуется реального вложения денег.

«Год был сложный, но жизнь не останавливается. Строятся замечательные объекты. В следующем году сдадим Дворец спорта. В начале 2022 года завершится строительство Северного обхода — мы получим полноценную кольцевую дорогу вокруг Калуги, которая позволит городу развиваться. Строятся школы и детские сады. Так что темпы движения вперед не сбавляются. В районах жителей волнует конкретная дорога, конкретный газопровод, школа, детский сад. К сожалению, по газификации сумма в последние два года была существенно снижена — до 100 млн рублей. Поэтому по инициативе фракции «Единая Россия» на следующий год мы её увеличили ещё на 100 млн рублей. Это позволит построить ряд новых сельских газопроводов. Наказы избирателей передали в министерства, они все это переработали, дали в районы, и оттуда уже поступает обратная связь», — сказал Геннадий Новосельцев.

На встрече также шла речь о взаимодействия с федеральным парламентом и муниципальными депутатами. В ближайшее время Законодательное собрание Калужской области направит обращение в правительство РФ по поводу перевозки дошкольников «Школьным автобусом».

«В рамках существующего законодательства вопрос не решается, поэтому и обращаемся в правительство», — сказал Геннадий Новосельцев.

Выстраивается взаимодействие и с районами. В первую очередь по линии Совета глав муниципальных образований. Продолжится обучение по программе «Школа депутата».