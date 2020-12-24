Москва, 24 декабря, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В большинстве российских регионов природные пожары весной 2020 года начались одновременно, в том числе из-за санитарного режима, объявленного на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев заявил в опубликованном 24 декабря интервью ТАСС.

Лесной пожар

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"Природа не дала нам скидку на пандемию. Пожароопасный сезон начался раньше обычного», — отметил Зиничев.

По его словам, пожары начались почти в одно время в 63 из 85 регионов России. Сложнее всего обстановка была на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге страны. Люди, отправленные на самоизоляцию и удалённый режим работы, отправились на дачные участки и стали сжигать мусор после зимы, пояснил министр.