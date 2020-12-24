Сеул, 24 декабря, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи подписало контракт на поставку вакцины от COVID-19 с фармацевтическими компаниями Pfizer и Johnson & Johnson Janssen. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Известно, что данное заявление было обнародовано 24 декабря в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

Премьер-министр отметил, что объём заказа у компании Janssen составит 6 млн доз, несмотря на то, что первоначально планировалось закупить всего 2 млн доз. Вакцинация препаратом данной компании начнётся во втором квартале 2021 года.

Что касается компании Pfizer, то объём заказа составит 10 млн доз. Поставки начнутся в третьем квартале следующего года.

Чон Сэ Гюн подчеркнул, что в настоящее время правительство ведёт переговоры о том, чтобы начать ввоз вакцины от Pfizer уже во втором квартале 2021 года. При этом он акцентировал внимание на том, что в странах, где уже приступили к вакцинации от коронавируса, эпидемиологическая ситуация достигла критического уровня.

Премьер министр подчеркнул, что власти Южной Кореи намерены перед началом вакцинации населения убедиться в безопасности и достаточной эффективности вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря правительство Южной Кореи подписало контракт на поставку вакцины от коронавируса с британо-шведской компанией AstraZeneca.

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