Южная Корея закупит вакцину от COVID-19 у Pfizer и Jаnssen
Сеул, 24 декабря, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи подписало контракт на поставку вакцины от COVID-19 с фармацевтическими компаниями Pfizer и Johnson & Johnson Janssen. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.
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Известно, что данное заявление было обнародовано 24 декабря в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).
Премьер-министр отметил, что объём заказа у компании Janssen составит 6 млн доз, несмотря на то, что первоначально планировалось закупить всего 2 млн доз. Вакцинация препаратом данной компании начнётся во втором квартале 2021 года.
Что касается компании Pfizer, то объём заказа составит 10 млн доз. Поставки начнутся в третьем квартале следующего года.
Чон Сэ Гюн подчеркнул, что в настоящее время правительство ведёт переговоры о том, чтобы начать ввоз вакцины от Pfizer уже во втором квартале 2021 года. При этом он акцентировал внимание на том, что в странах, где уже приступили к вакцинации от коронавируса, эпидемиологическая ситуация достигла критического уровня.
Премьер министр подчеркнул, что власти Южной Кореи намерены перед началом вакцинации населения убедиться в безопасности и достаточной эффективности вакцин.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря правительство Южной Кореи подписало контракт на поставку вакцины от коронавируса с британо-шведской компанией AstraZeneca.
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