Воронеж, 24 декабря, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Работы по ремонту Воронежского театра кукол имени В. Вольховского ведутся по проекту и без нарушений, с такими разъяснениями выступил департамент строительной политики Воронежской области после разразившегося скандала вокруг сноса лепнины со здания театра.

Тара-Амингу Воронежский театр кукол «Шут»

По информации департамента, контракт на проведение подготовительных и ремонтно-строительных работ театра кукол был заключен 18 декабря 2020 года с ООО «РСК «Панорама». Проект, в частности, предусматривает усиление конструкций кирпичной кладки наружных несущих стен и их утепление.

«Выполнить данные виды работ без демонтажа декоративных элементов и облицовки части фасада здания технологически невозможно. По проекту планируется полное воссоздание первоначального вида декоративных элементов фасада здания. Сейчас решается вопрос определения поставщика изделий для облицовки фасада здания», — говорится в сообщении департамента.

При этом, утверждают власти, решения по проектно-сметной документации были согласованы с авторами проекта строительства здания театра кукол, а сами работы контролирует попечительский совет театра.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг ремонта здания театра кукол разразился после появления в сети фотографий с разрушенной лепниной, а также информацией о планах обложить фасад театра керамогранитом.