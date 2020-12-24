Стокгольм, 24 декабря, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Агентство общественного здравоохранения Швеции скорректировало свои рекомендации по введению карантинных мер, отказавшись от закрытия библиотек. Слово «библиотеки» было удалено из указа, который предписывал государственным и муниципальным учреждениям прекратить свою деятельность на время пандемии. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Библиотека

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Согласно норме закона «О библиотеках», читальные залы должны быть открыты для всех желающих. Как предусмотрел законодатель, в Швеции библиотеки являются «общественным» благом, которое должно быть доступно каждому человеку, находящемуся на территории страны.

Как подчеркивают журналисты, на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции из объявленного 18 декабря указа ведомства, ограничивающего работу целого ряда общественных заведений до 23 января, внезапно исчезло слово «библиотеки». Таким образом, читальные залы в Швеции в настоящее время могут оставаться открытыми для посещения, поскольку не у каждого гражданина есть возможность воспользоваться цифровыми услугами.