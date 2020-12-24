МИД Ирана опроверг обвинения Вашингтона в атаке на посольство США
Тегеран, 24 декабря, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Обвинения в адрес Ирана в атаке на американское посольство в Багдаде со стороны действующего президента США Дональда Трампа являются безосновательными. Об этом 24 декабря заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
«Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты», — приводит его агентство IRNA.
Также Хатибзаде назвал данные обвинения «безосновательными и фальшивыми», обвинив США и американских союзников в провокации.
Кроме того, официальный представитель иранского МИД призвал Трампа не нагнетать напряженность, а также отказаться от «опасного авантюризма в свои последние дни в Белом доме».
При этом Хатибзаде возложил ответственность за последствия каких-либо «неразумных действий» на Вашингтон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил Тегеран в атаке на посольство США в Багдаде и пообещал призвать Иран к ответу в случае, если среди американцев в будущем будут жертвы.