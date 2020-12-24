Тегеран, 24 декабря, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Обвинения в адрес Ирана в атаке на американское посольство в Багдаде со стороны действующего президента США Дональда Трампа являются безосновательными. Об этом 24 декабря заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп миротворец

«Как уже неоднократно заявлялось, Иран отвергает нападения на дипломатические и жилые объекты», — приводит его агентство IRNA.

Также Хатибзаде назвал данные обвинения «безосновательными и фальшивыми», обвинив США и американских союзников в провокации.

Кроме того, официальный представитель иранского МИД призвал Трампа не нагнетать напряженность, а также отказаться от «опасного авантюризма в свои последние дни в Белом доме».

При этом Хатибзаде возложил ответственность за последствия каких-либо «неразумных действий» на Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий американский лидер Дональд Трамп обвинил Тегеран в атаке на посольство США в Багдаде и пообещал призвать Иран к ответу в случае, если среди американцев в будущем будут жертвы.