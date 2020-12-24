Калуга, 24 декабря, 2020, 09:41 — ИА Регнум. В Калужской области 31 декабря 2020 года будет выходным днём. Об этом губернатор Владислав Шапша написал на своей страничке в социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В Калужской области 31 декабря 2020 года будет выходным днём.

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На такое решение калужского губернатора подвигли рекомендации президента России Владимира Путина — объявить в регионах последний день года выходным.

«На первом заседании обновленного Государственного совета РФ Глава государства Владимир Путин поддержал идею партии «Единая Россия» сделать 31 декабря выходным днем по всей России и рекомендовал регионам принять такие решения. В Калужской области оно принято!», — объявил Владислав Шапша.

Напомним, ранее областным правительством было приняло решение о том, чтобы 31 декабря сделать рабочим днём. Одна из причин: Калуга стала Новогодней столицей России 2021. С 12 декабря в городе проходят новогодние мероприятия, в обеспечении которых задействовано много местных организаций.