Москва, 5 января, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Разрабатывается проект Бирюлёвской линии Московского метрополитена с десятью станциями. Строить Бирюлёвскую линию начнут уже в 2021 году, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Драй ИА REGNUM Тоннель метро

Бирюлёвская линия является стратегически важной для развития юга Москвы. На этих территориях проживает порядка полумиллиона человек и еще 250 тысяч работают.

Также в 2021 году планируют построить 28,3 км линий метро и 11 станций столичного метрополитена, в том числе станции Большой кольцевой линии (БКЛ).

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