Ярославль, 24 декабря, 2020, 08:43 — ИА Регнум. В Ярославской области период самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили до 20 января. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

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Работающим ярославцам 65+ на это время выдадут электронные больничные листы, которые будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику.

«Период нетрудоспособности в этот раз будет состоять из двух частей: с 24 декабря по 6 января и с 7 января до 20 января. Это связано с праздниками, а также техническими особенностями оформления больничных листов. Больничный не дается, если сотрудник находится в отпуске или работает дистанционно», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Граждане, находящиеся на самоизоляции, могут покидать место проживания или пребывания только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для приобретения товаров, работ, услуг, для выгула домашних животных, выноса отходов.