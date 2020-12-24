Кемерово, 24 декабря, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Кузбасские депутаты во втором чтении единогласно одобрили обновленную Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Администрация Кемеровской области Сергей Цивилёв

По словам губернатора Сергея Цивилёва, Кузбасс — один из немногих субъектов России, который утвердил Стратегию в форме регионального закона, обязательного к исполнению.

«Доработка ранее принятого документа потребовалась в связи с существенным изменением экономической ситуации в стране и мире», — уточнил он.

Стратегия будет реализована в три этапа: первый этап — 2021−2022 годы, второй — 2023−2025 годы, третий — 2026−2035 годы).

Так, будут сформированы 39 межведомственных рабочих групп — по количеству приоритетов Стратегии. Формирование ключевых документов по реализации завершат к 1 апреля 2021 года.