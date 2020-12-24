Якутск, 24 декабря, 2020, 05:50 — ИА Регнум. В ходе 23-го внеочередного заседания Госсобрания Якутии при рассмотрении проекта закона «О признании утратившим силу Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Саха (Якутия)» депутаты обсудили внешний вид регионально министра предпринимательства, торговли и туризма Ирины Высоких, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sakhakprf.ru Депутат Пётр Аммосов

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В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции заседание Госсобрания проходило в онлайн-режиме. После доклада Ирины Высоких взял слово депутат Пётр Аммосов (КПРФ). Помимо своего отношения к представленному законопроекту, он акцентировал внимание на внешнем виде министра.

«Это, наверное, не в ваш адрес, а в адрес тех людей, которые отвечают за этику государственного служащего, который занимает высокую должность в качестве министра предпринимательства. Я вот сегодня смотрел, как здоровый мужчина, не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Понимаете… Это как-то нехорошо. Это, по крайнее мере, ну не знаю как назвать, но, конечно, как мужчина — красиво», — сказал депутат.

«Как я выгляжу, я буду обсуждать точно не с вами», — ответила министр депутату.

На что председатель Госсобрания Пётр Гоголев сделал Высоких замечание.

«Комментировать народных депутатов права у вас нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сообществе «Отзывы, Ува» одна из пользовательниц задала вопрос о новогодних подарках для детей из малоимущих и неполных семей. В ответном комментарии чиновница спросила: «Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков». Также она посоветовала самостоятельно обеспечивать детей. Позднее комментарий был удален.