Москва, 24 декабря, 2020, 05:39 — ИА Регнум. В четверг, 24 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха — −5… −3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

В ночь на 25 декабря в Москве облачно, снег, гололедица, местами метель. Температура воздуха — −5… −3 °C.

Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −6… −1 °C днём и −8… −3 °C ночью.

В пятницу, 25 декабря, днём в столице ожидается −0… +2 °C. По области −3… +2 °C. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C. Сильный снег, мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, снежные заносы, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон «Грета» принесёт в Москву и столичный регион снегопады и похолодание.