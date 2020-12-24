Вашингтон, 24 декабря, 2020, 06:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп помиловал 26 граждан, в числе которых бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, бывший советник Роджер Стоун и отец зятя Трампа Чарльз Кушнер. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Также приговоры были смягчены ещё трём американским гражданам.

Напомним, что ещё летом 2020 года стало известно, что Трамп рассматривает возможность помилования своих сторонников, осужденных в рамках дела о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, расследование по которому проводил экс-спецпрокурор Роберт Мюллер. В ноябре президент помиловал своего экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп помиловал двух человек, обвиняемых по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года — Джорджа Пападопулоса и Алекса ван дер Зваана.

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