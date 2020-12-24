Сеул, 24 декабря, 2020, 03:52 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 985 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 955 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за рубежа. Центр отмечает, что вновь число выявленных за сутки пациентов опустилось ниже тысячи. Сутками ранее в стране выявили 1092 инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 53 533. Также за минувшие сутки в республике скончались 17 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 756 человек.