Джуно , США, 24 декабря, 2020, 03:42 — ИА Регнум. По меньшей мере 18 истребителей F-35 и 12 истребителей F-16, принадлежащих ВВС и Нацгвардии США, приняли участие в военных учениях в американском штате Аляска у границ с РФ, сообщается на сайте авиабазы Эйлсон.

Eielson.af.mil

Мероприятие состоялось еще 18 декабря. За истребителями следовали два самолета-заправщика KC-135 Stratotanker. Боевые машины выполнили «слоновью прогулку» — элемент пилотажа, при котором самолеты движутся в тесном построении.

Напомним, 19 декабря стало известно, что количество истребителей F-35, размещенных на авиабазе Эйлсон на Аляске, увеличилось до 20 единиц.