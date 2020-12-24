Москва, 24 декабря, 2020, 03:18 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск от АО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (АО «Силовые машины»), которое входит в состав ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова. Ответчиком по иску на более чем 2,8 млрд рублей выступает другой актив миллиардера — ПАО «ГМК «Норильский никель». Иск из-за недочётов пока оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

(сс)Hans Olav Lien ПАО «Норникель»

Исковое заявление поступило в суд 21 декабря 2020 года, а 23 декабря судья Крикунова оставила его без движения из-за недочётов, дав время на устранение — до 23 января 2021 года. Сумма претензий составляет 2 832 347 210,76 рубля. Детали спора пока неизвестны, но ранее между фигурантами дела было заключено соглашение на реконструкцию под ключ двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2.

На сайте «Севергрупп», в которую входят «Силовые машины», отмечается, что компания создана в 1993 году для управления «инвестициями в интересах Алексея Мордашова» и владеет пакетами акций ряда активов, в том числе в ПАО «Северсталь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня, 24 декабря 2020 года, в красноярском арбитраже назначено заседание по иску Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) из дивизиона «Норникеля», с которой требуют более 148 млрд рублей компенсации вреда, причинённого разливом нефтепродуктов.