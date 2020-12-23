Вашингтон, 24 декабря, 2020, 01:33 — ИА Регнум. Американские власти готовят пакет расширенных санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает 23 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Отмечается, что введение новых санкций может полностью заблокировать реализацию проекта.

«Мы наносили по нему один сокрушительный удар за другим, а теперь готовимся нанести удар в самое сердце проекта», — прокомментировал работу один из чиновников.

Другой источник отметил, что некоторым европейским компаниям удастся избежать санкций, если они предпримут «добросовестные усилия» для прекращения своего участия в проекте.

Кого именно коснутся новые санкции, в Вашингтоне не уточнили.

Ранее эксперты ИА REGNUM сообщали, что существуют риски замедления строительства из-за попадания под санкции компаний, производящих сертификацию проекта.