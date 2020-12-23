«Городскими проектами» в Костроме займётся «яблочник»
Кострома, 23 декабря, 2020, 21:19 — ИА Регнум. В Костроме начало работу отделение некоммерческой организации «Городские проекты», созданной депутатом Максимом Кацем и блогером Ильёй Варламовым, сообщает ИА REGNUM. Главой костромского филиала стал 30-летний общественник и политический активист Александр Субботин.
Проект существует на добровольные пожертвования, и призван «улучшить городскую среду с помощью данных современной урбанистики». Другими словами, члены отделения будут выделять наиболее важные городские проблемы, связанные с благоустройством, проводить исследования и разрабатывать конкретные предложения по улучшению ситуации.
В ближайшее время общественники намерены заняться проблемой доступной среды для инвалидов и темой установки многочисленных заборов вдоль костромских дорог.
Пока у костромского отделения «Городских проектов» нет собственного помещения — проводить мероприятия члены организации будут в офисе регионального отделения политической партии «Яблоко». Должность главы отделения Александр Субботин будет занимать на общественных началах, совмещая с занятостью в «Костромском областном Доме народного творчества» и работой в должности заместителя председателя местного отделения «Яблока».