Кострома, 23 декабря, 2020, 19:23 — ИА Регнум. В Костромской области за январь — ноябрь 2020 года скончался 9341 человек, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом со ссылкой на данные регионального управления ЗАГС сообщает ИА REGNUM.

Женщина с косой

Наибольший рост смертности наблюдался в октябре и ноябре текущего года. В октябре в регионе зарегистрировали 1048 смертей — на 183 летальных исхода больше, чем в 2019 году, в ноябре скончался 1121 человек, что на 380 больше, чем в 2019 году.

За 11 месяцев в Костромской области родились 5025 детей, годом ранее цифра была больше — 5343 рождения. В целом смертность обогнала рождаемость в 1,9 раза.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в «Костромастате», лидерами по рождаемости на 1000 человек населения (статистики располагают данными за январь — октябрь текущего года) в 2020 году в Костромской области стали Павинский, Кадыйский, Антроповский, Красносельский районы и областной центр — Кострома. Наиболее заметный «прорыв» по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — в 1,8 раза заметен в Антроповском районе.

В то же время наибольшее число смертей на 100 человек населения зарегистрировали в Антроповском, Макарьевском, Кологривском и Вохомском районах. Наименьшее — в Костроме, Пыщугском и Красносельском районах.