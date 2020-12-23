Кострома, 23 декабря, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала победу уборщицы из Костромской области Марины Удгодской на выборах «хорошим знаком» — сообщает «Правда. Ру». По её мнению, эта ситуация говорит о том, что в дальнейшем у чиновников, потерявших народное доверие, будет всё меньше шансов на безальтернативную победу.

Элла Памфилова

«Тот уровень ответственности, те чиновники, которые таким образом потеряли доверие или оторвались от людей, я имею в виду тех, кто находится на избираемых должностях, считают, что им проще всего не работать с людьми — не отвечать тем требованиям, которые они предъявляют, а вот так хотят себе обеспечит некую безальтернативную, такую формальную схему, спойлера… это очень хороший знак, что дальше таких возможностей у них будет все меньше», — заявила Памфилова на встрече с журналистами.

Напомним, жительница Чухломского района Костромской области Марина Удгодская победила на выборах главы малочисленного Повалихинского сельского поселения с результатом 62%. Женщина была выдвинута региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и победила действующего главу муниципального образования Николая Локтева, получив 62% голосов избирателей. Победа «Золушки» привлекла внимание СМИ, Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, её историю в качестве примера «социального лифта» глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала президенту России Владимиру Путину.

Вместе с тем костромской политолог Николай Сорокин в интервью ИА REGNUM назвал победу Удгодской «чисто медийным событием» и отметил, что информационный «шум» не только помог женщине остаться в должности главы поселения, но и сделал её заложницей сложившейся ситуации.