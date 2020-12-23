Тамбов, 23 декабря, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Тамбовской области вопреки пандемии коронавируса региональные проекты в рамках нацпроекта «Экология» реализуются в запланированные сроки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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На совместном заседании коллегии органов исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования и регионального проектного комитета по реализации национального проекта «Экология» подвели предварительный итоги работы в 2020 году.

Эксперты рассказали, что в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» разработана проектная документация по расчистке участка реки Пичаевка в Пичаевском районе протяженностью 1,5 км. Реализация проекта намечена на 2023 год.

Завершается разработка проекта расчистки русла реки Цны в областном центре протяженностью более 13 км. Его реализация запланирована на 2022−2024 годы. Расчистка будет проведена на шести участках. Общий объем донного грунта предположительно превысит 600 тыс. кубометров. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» проходили работы по рекультивации выведенного из эксплуатации крупного полигона захоронения твердых коммунальных отходов в Мичуринске. Ведется работа по подготовке материалов к включению в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде ряда других свалок в городах и районах Тамбовщины.

Выполнена вся запланированная работа и в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов». Лесхозы области оснащены новой техникой, посажено более 900 гектаров новых лесов, в полном объеме сформирован запас лесных семян для лесовосстановления 2021 года.

Участники совещания отметили, что реализация региональных проектов проводится в соответствии с запланированными сроками.