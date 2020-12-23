Красногорск, 23 декабря, 2020, 18:51 — ИА Регнум. С начала 2020 года в Подмосковье обманутым дольщикам были выданы ключи от 17,5 тыс. квартир. Об этом 23 декабря сообщили на официальном сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Кроме того, до конца 2020 года планируется обеспечить жильем ещё 2 тыс. дольщиков, часть из которых относится к участникам долевого строительства домов Urban Group.

По словам министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, в 2021 году обеспечить квартирами планируется еще 19 тысяч обманутых участников долевого строительства.