Москва, 23 декабря, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что в течение трёх лет правительство России планирует выделить более 39 трлн руб. на реализацию единого национального плана, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Government.ru Михаил Мишустин

"При слове нацпроект меня бросает в дрожь. Жди повышения цен, дальнейшего обнищания населения и новых миллиардеров», — пишет пользователь Семён.

Часть пользователей выразила надежду, что вся эта огромная сумма дойдёт в целости до конкретных исполнителей этого национального проекта. Граждане уверены, что если это случится, то в России произойдет мощный подъём во множестве сфер.

«Вот если действительно всё до копейки выложат в государство, то результат будет необыкновенный, рывок будет мощный», — поделился мнением Михаил К.

Некоторые граждане выразили своё непонимание в вопросе того, куда именно пойдут данные финансовые средства. Граждане заявляют, что не видят и не контролируют судьбу столь огромных средств из бюджета России.

«Подскажите, может, кто знает, какие в России национальные цели? Мне просто интересно, куда уйдут эти деньги», — написал пользователь Андрей.

Нашлись и те, кто выразил недоверие тому, что данные деньги пойдут в дело все и без остатка. Граждане считают, что руководство страны может провалить данный национальный проект, а выделенные средства осядут в карманах чиновников.

«Когда я читаю про триллионы, мне грустно и обидно. Если эффективно, не воруя, потратить эти огромные средства на медицину, образование, помощь детям и пенсионерам — результат, мегарезультат будет виден сразу. А так, как обычно — тишина и оптимизация. Всё хуже и хуже», — считает пользователь Александр.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в течение трёх лет правительство России планирует выделить более 39 трлн руб. на реализацию единого национального плана.