Ярославский «Локомотив» расстался с двумя хоккеистами
Ярославль, 23 декабря, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» покидают защитник и нападающий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
ХК «Локомотив»
Илья Любушкин
Как сообщили в ярославском клубе, «Локомотив» расстается с защитником Ильей Любушкиным. Игрок возвращается в Национальную хоккейную лигу.
«ХК «Локомотив» расторг контракт с Ильёй Любушкиным. Права на хоккеиста в КХЛ остаются у нашего клуба. Защитник возвращается за океан, где вскоре начнёт готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной». Спасибо за игру и удачи!», — говорится в официальном сообщении ярославского клуба.
Также «Локомотив» покинул форвард Кирилл Слепец. Он стал игроком альметьевского «Нефтяника», выступающего в Высшей хоккейной лиге.