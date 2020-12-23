Ярославль, 23 декабря, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» покидают защитник и нападающий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ХК «Локомотив» Илья Любушкин

Как сообщили в ярославском клубе, «Локомотив» расстается с защитником Ильей Любушкиным. Игрок возвращается в Национальную хоккейную лигу.

«ХК «Локомотив» расторг контракт с Ильёй Любушкиным. Права на хоккеиста в КХЛ остаются у нашего клуба. Защитник возвращается за океан, где вскоре начнёт готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной». Спасибо за игру и удачи!», — говорится в официальном сообщении ярославского клуба.

Также «Локомотив» покинул форвард Кирилл Слепец. Он стал игроком альметьевского «Нефтяника», выступающего в Высшей хоккейной лиге.