Калуга, 23 декабря, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Депутат городской Думы Калуги Роман Коптеев по доброй традиции посетил Дом ребенка, накануне Нового года он привез детям сладкие подарки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской Думы Калуги в настоящее время в социальном учреждении находится 51 воспитанник в возрасте от одного месяца до четырёх лет. За прошедший год семьи нашли почти 50 малышей.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Депутат Роман Коптеев привёз в Дом ребенка новогодние подарки

«Мы очень рады, что несмотря на сложную ситуацию в стране с коронавирусной инфекцией, устройство детей в семьи продолжается, — сказала главный врач Надежда Трояновская. — У нас есть дети, которые увидят новогодние подарки в первый раз. В прошлом году эти ребятки были совсем маленькие, конфеты им есть еще было нельзя. А есть и новенькие детки, которые только к нам пришли».

Надежда Михайловна подчеркнула, что все воспитанники в ожидании чуда, они любят внимание со стороны и ждут приход взрослых, а сладкие подарки добавляют им радости.

«Я своими подарками хочу в жизнь этих детей внести позитив. Под Новый год сладости, на другие праздники — это могут быть игрушки или что-то ещё, — сказал депутат Роман Коптеев. — Всё что я дарю, нацелено на создание комфорта и хорошего настроения у ребят, и мне приятно видеть радость в их глазах. Сложившуюся традицию буду поддерживать и дальше».