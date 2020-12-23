Ново-Огарево, Московская область, 23 декабря, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Новые ковидные госпитали будут построены Министерством обороны в Ялте и Симферополе. Об этом президент РФ Владимира Путин сообщил 23 декабря на заседании Госсовета.

Дарья Драй ИА REGNUM

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»В Крыму наблюдаем рост заболевших коронавирусной инфекцией. По просьбе Сергея Валерьевича (Аксёнова — прим. ИА REGNUM) в ближайшее время в Крыму и в Симферополе будут развёрнуты госпитали министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря развертывание госпиталей минобороны в Крыму анонсировал глава региона Сергей Аксёнов, в частности, в Ялте создадут 200 мест для лечения ковид-больных.