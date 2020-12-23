Ново-Огарево, Московская область, 23 декабря, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Дистанционное образование никогда не станет достойной заменой прямого общения ученика с учителем, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Он напомнил, что даже в условиях коронавируса и гриппа не более 2% школ работают в онлайн-режиме.

«Только 2% школ, а их у нас 39,9 тысяч, и только 2% работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера», — сказал Путин, отвечая лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который рассказал о негативном влиянии дистанционного образования как на качестве образования, так и на здоровье учащихся.

«Вынужденная мера, делаем это по рекомендациям медицинских специалистов. Чем быстрее мы выйдем из этого, тем лучше, мы все это прекрасно понимаем, я тоже об этом неоднократно говорил: онлайн-образование не может заменить и не заменит никогда прямого общения с преподавателем, с наставником», — подчеркнул Путин.