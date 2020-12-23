Брянск, 23 декабря, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Избрана мера пресечения для директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Брянска и двух его заместителей, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Их обвиняют в крупном хищении бюджетных средств.

Михаил Нестеров. Домашний арест

По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Директору учебного заведения и его заместителям вменяют хищение 1,26 млн рублей — они получали деньги за фиктивно трудоустроенных работников.