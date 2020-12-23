Обнинск, Калужская область, 23 декабря, 2020, 17:16 — ИА Регнум. В Обнинске 23 декабря выполнили первую авиамедицинскую эвакуацию: из неврологического отделения обнинской Клинической больницы №8 экстренно доставили на лечение в областную больницу в Калуге «тяжелого» пациента. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обнинской КБ №8 ФМБА России.

Кб8.рф Тяжелобольного пациента впервые вертолётом перевезли из Обнинска в Калугу

Серьёзную патологию и показания для срочной госпитализации выявила завневрологическим отделением Мария Гераськина. Во время полёта пациент находился в сопровождении реаниматолога и фельдшера. Время авиаперёлета составило 25 минут — это почти в 3−4 раза быстрее, чем если бы пациента доставляла машина скорой медицинской помощи.

«Когда речь идет об оказании специализированной экстренной медицинской помощи, время имеет огромное значение, — сказал врио главного врача КБ №8 Михаил Сергеев. — Санитарная авиация позволяет эвакуировать пациентов максимально быстро. При этом у нас высвобождается ресурс скорой помощи, которая сейчас задействована на экстренных и неотложных вызовах, в работе с больными с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, а также при транспортировке их в стационары области. Для пациентов в тяжелом или критическом состоянии доставка по воздуху на вертолете — более комфортная и менее травмирующая. Благодаря тесному взаимодействию Клинической больницы №8 с региональными властями и Минздравом Калужской области пациенты из Обнинска теперь при необходимости и по показаниям будут направляться в стационары следующего уровня с использованием авиации».

Санитарная авиация в Калужской области заработала в октябре 2020 года, когда региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф заключил контракт с «Русскими вертолетными системами». Теперь вертолет «Ансат», оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, регулярно выполняет медицинскую эвакуацию пациентов по всей территории Калужской области. Использование санитарной авиации позволило в разы сократить время доставки тяжелых пациентов на лечение в Калужскую областную клиническую больницу.