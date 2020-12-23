Кемерово, 23 декабря, 2020, 17:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области 31 декабря объявлен выходным днём для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

Уточняется, что руководителям иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности рекомендовано также объявить последний день 2020 года выходным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кемеровской области рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря выходным днём для своих сотрудников.